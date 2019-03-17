مطارات أبوظبي تقدم خدمات إنهاء إجراءات السفر خارج المطار لمسافري "إنديجو"

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن تقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر خارج مطار أبوظبي الدولي لمسافري شركة "إنديجو"، أكبر شركة طيران في الهند، بهدف توفير تجربة سفر مميزة ومريحة لعملائهما. حيث بات من الممكن للمسافرين على متن خطوط "إنديجو تسليم أمتعتهم في قبل 24 ساعة من مواعيد رحلاتهم في "مبنى المدينة"، وذلك اعتبارا من 10 مارس الجاري،.

وبهذا الصدد قال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي التجاري في "مطارات أبوظبي": "نرحّب بالمسافرين عبر شركة "إنديجو" الهندية، وندعوهم لزيارة "مبنى المدينة لإنهاء إجراءات السفر" في أبوظبي، والذي يتميز بسهولة الوصول إليه بفضل موقعه، إلى جانب ما يوفره من تسهيلات تمكنهم من استكمال إجراءات سفرهم وضمان وصول أمتعتهم إلى المطار قبل مواعيد رحلاتهم".

وأضاف: "إن ضمان الفعالية والسلاسة في خدمة العملاء يعتبر من الأولويات الرئيسية للشركة، حيث نتطلع دائماً إلى تقديم خدماتنا عالمية المستوى التي تعكس ضيافتنا العربية الأصيلة للمسافرين عبر مطاراتنا. وتعتبر الهند واحدةً من بين أكبر وأهم الوجهات بالنسبة لنا في مطارات أبوظبي، ونتطلع لمواصلة التعاون مع شركة "إنديجو" الهندية لتلبية المتطلبات المتنامية للسوق".