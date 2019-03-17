«اقتصادية عجمان»: 1552 مخالفة تجارية في الأسواق خلال 2018

المصدر: أحمد الشربيني- عجمان

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بأنها ضبطت 1552 مخالفة تجارية بالأسواق خلال عام 2018، شملت مخالفات تتعلق بممارسة الأنشطة دون ترخيص، والعمل في أوقات إضافية دون تصريح، أو عدم تجديد الترخيص، إضافة إلى مخالفة منتجات للمواصفات والمقاييس.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن إجمالي الشكاوى الاستهلاكية التي تلقتها الدائرة خلال العام الماضي بلغ 1998 شكوى في قطاعات مختلفة، تم حل وإغلاق 1982 شكوى منها، لافتة إلى رصد ما يزيد على 1.26 قطعة مقلدة ومغشوشة.

مخالفات وشكاوى

وتفصيلاً، قال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الدائرة ضبطت وأصدرت 1552 مخالفة تجارية خلال عام 2018 بحق منشآت في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن تلك المخالفات تعلقت بممارسة الأنشطة من دون ترخيص، أو العمل في أوقات إضافية دون تصريح، أو عدم تجديد الترخيص، فضلاً عن مخالفات منتجات للمواصفات والمقاييس.

وأوضح أنه وفقاً للبيانات النهائية المرصودة، فإن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة في قطاع حماية المستهلك خلال العام الماضي بلغ 1998 شكوى استهلاكية في قطاعات مختلفة، تم حل وإغلاق 1982 شكوى منها، فيما يجري العمل على الشكاوى الأخرى لتعلقها بجهات مختلفة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على حل معظم الشكاوى المقدمة من المتعاملين، وذلك مع إجراء حملات ميدانية في الأسواق للتحقق منها.

الغش التجاري

وذكر النعيمي أن إجمالي عدد ضبطيات الغش التجاري التي كشفتها الدائرة خلال عام 2018 ضمن حملات لها، بلغ مليوناً و269 ألفاً و909 قطع مغشوشة ومقلدة، تنوّعت بين حقائب، وإكسسوارات، وقطع غيار سيارات، ونظارات، وملابس وعطور، وأحذية، وأحبار، وساعات، ومستحضرات تجميل، وهواتف محمولة.

وأكد أن الدائرة أجرت عدداً من الحملات في مجال الرقابة التجارية خلال الأشهر الماضية شملت جولات رقابة ميدانية على المنشآت، لمتابعة الالتزام بتصاريح الخصومات والتنزيلات، إضافة إلى حملات على المنشآت التجارية للتحقق من صحة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن «اقتصادية عجمان» نفذت عمليات تثبيت الأسعار لمعظم الأنشطة الخدمية في الأسواق، مثل الصالونات الرجالية والنسائية، ومحطات غسل السيارات، وخدمات كي الملابس. وكشف أن الدائرة أجرت خلال الفترة الماضية حملات متابعة ميدانية للمقاهي، للتحقق من التزامها بالاشتراطات المطلوبة، ومنها عدم وجود الأطفال في تلك المقاهي.

شهر رمضان

وقال النعيمي إن للدائرة خططاً تتعلق بالاستعداد المبكر لشهر رمضان المقبل، تشمل المتابعة الميدانية لأسواق الخضراوات واللحوم والأسماك، ومتابعة أسعار السلع في المراكز التجارية والجمعيات التعاونية، قبيل وخلال شهر رمضان، للمحافظة على استقرار الأسعار وبما يعود بالفائدة على المستهلكين.

وأكد أن «اقتصادية عجمان» تتابع الشكاوى خلال فترات الأعياد والمناسبات، وتنظم مناوبة للمفتشين لاستقبال الشكاوى خلال الإجازات الرسمية.

العلامات التجارية

وأكد النعيمي أن «اقتصادية عجمان» تعمد إلى اتخاذ التدابير والخطوات كافة التي من شأنها حماية العلامات التجارية، ونشر الوعي، وذلك من خلال استخدام آليات لرصد المتعدين على تلك العلامات، لافتاً إلى وجود نص في القانون يُطبق في حال التعدي على العلامات التجارية، من خلال قسم مكافحة الغش التجاري الذي يتابع جميع عمليات الغش والتعدي على العلامات التجارية.

وتابع: «لدى الدائرة خطوات أخرى لحماية العلامات التجارية، وذلك من خلال التحقق الميداني بصفة مستمرة للمفتشين، لرصد عمليات الغش والتعدي على العلامات التجارية»، مؤكداً أن الدائرة تصادر البضائع المقلدة وتتلفها، وتوقع الغرامات على حائزيها والمتاجرين فيها.

وشدّد على أن الدائرة تعمل على تعزيز حماية العلامات التجارية عبر تنظيم المعارض، وورش العمل بصورة مستمرة، ليتم من خلالها توضيح الفرق بين المنتجات الأصلية والمقلدة للمستهلكين.