21.5 مليار درهم عائدات «الاتحاد للطيران» في 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، أنها سجلت عائدات بلغت 21.5 مليار درهم (نحو 5.86 مليارات دولار) خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستتسلم تسع طائرات جديدة من «طراز 787» خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، في مؤتمر صحافي بمناسبة إعلان نتائجها السنوية للعام 2018، إن الشركة نقلت 17.8 مليون مسافر بمعدل إشغال للمقاعد وصل إلى 76.4% العام الماضي.

وأوضح دوغلاس أن «الاتحاد للطيران» تسلمت ثماني طائرات جديدة خلال العام 2018، شملت ثلاث طائرات طراز «بوينغ 787-9» وأربع طائرات طراز «بوينغ 787-10» وطائرة شحن طراز «بوينغ 777-200» ليصل إجمالي أسطول طائرات الشركة إلى 106 طائرات بنهاية العام 2018 بمتوسط عمر لطائرات الأسطول يبلغ 5.7 سنوات.

ولفت إلى أن الشركة تركز حالياً على المنتجات على متن الطائرة وإتاحة العديد من خيارات الأسعار والخدمات بغض النظر عن درجة السفر، فضلاً عن إضافة منتجات جديدة من المقاعد على متن الطائرات، بما في ذلك منطقة الدرجة السياحية.

وذكر دوغلاس، أن «الاتحاد للطيران» تعتزم إدخال المقاعد الذكية ذات مستويات الراحة المعززة وتقنيات الإنترنت التي تتيح مشاهدة المحتوى فائق الوضوح على متن أسطولها من الطائرات «إيرباص A320» و«A321» للرحلات قصيرة المدى.

وأفاد بأن «الاتحاد للطيران» استمرت في إبرام الشراكات المهمة مع شركات الطيران خلال العام الماضي، لاسيما الخطوط السعودية التي يشهد العام الجاري التوسع في الشراكات معها، ليرتفع بذلك عدد شركائها بالرمز إلى 55 شريكاً.

وأضاف أن الشركة توسعت في نطاق وصولها إلى ما يزيد على 400 وجهة حول العالم من خلال المشاركة برمزها «EY» على 18 ألفاً و513 رحلة أسبوعياً.

ونوه دوغلاس بنجاح المفاوضات التي أجرتها «الاتحاد للطيران» مع شركتي «إيرباص» و«بوينغ» في إجراء تعديلات على التزامات طلبياتها الآجلة لدى الشركتين، مشيراً إلى أنه في إطار تلك الاتفاقات تتسلم «الاتحاد للطيران» خمس طائرات من طراز «إيرباص A350-1000» و26 طائرة من طراز «إيرباص A321neo» وست طائرات طراز «بوينغ 777-9» على مدار السنوات المقبلة.

9

طائرات جديدة

تتسلمها الناقلة

خلال 2019.