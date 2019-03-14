بيان من "فلاي دبي" بخصوص الطائرة "737 ماكس"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه نظراً لتعليق أسطول طائرات الناقلة من طراز "737 ماكس" في 13 مارس الجاري عقب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني العامة، فإن أولوية الشركة هي تقليل تأثير ذلك على المسافرين إلى أدنى حد.

وذكر المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسحة منه، "ندرك أن هذا وضع استثنائي ومعقد أساسه السلامة والتنظيم، وهناك عدد من العوامل الإجرائية التي تعمل عليها فرقنا ذات الخبرة العالية".

وتابع "تواصل (فلاي دبي) العمل عن كثب مع الجهة التنظيمية وشركة (بوينغ)"، مشيراً إلى أن الناقلة تقدر علاقتها طويلة الأمد مع هؤلاء الشركاء.

وأضاف المتحدث "تبقى طائراتنا من طراز (ماكس) جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للمستقبل".

وانضمت الإمارات إلى قائمة الدول التي حظرت استخدام هذه الطائرة بعد حادثة الخطوط الجوية الاثيوبية بداية الأسبوع الجاري، ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني، فإن قرارها جاء كإجراء إحترازي يهدف إلى السلامة في الجو وعلى الأرض.