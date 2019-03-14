"موانئ دبي العالمية" تسجل أرباحاً بقيمة 4.67 مليارات درهم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أعلنت مجموعة "موانئ دبي العالمية"، اليوم، تحقيقها أرباحاً عائدة لمالكي الشركة بقيمة بلغت 1.27 مليار دولار (4.67 مليارات درهم) خلال السنة المالية 2018 وبنسبة نمو بلغت 7.6% مقارنة بالعام السابق، لافتة إلى أنها حققت نتائج مالية قوية من محفظة أعمالها العالمية.

وذكرت المجموعة أن عائداتها نمت خلال العام الماضي لتصل إلى أكثر من 5.64 مليارات دولار (نحو 20.7 مليار درهم) بنسبة نمو بغت 19.8%.

وأوضحت في بياناتها المالية أن أرباح السهم العادي ارتفعت بنسبة 4.9% إلى 43 سنت أميركي للسهم الواحد لتعكس نمو الأرباح

وذكرت المجموعة أن نفقاتها الرأسمالية خلال العام 2018 بلغت 908 مليون دولار (نحو 3.3 مليار درهم) عبر محفظة أعمالها، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لأعمالها بلغت 90.8 مليون حاوية نمطية في 2018.

وتوقعت الشركة أن يصل النفقات الرأسمالية للعام الجاري 1.4 مليار دولار (نحو 5.1 مليارات درهم) مع الاستثمارات المخطط لها في الإمارات و"بوسورجا" (الإكوادور) و"بربرة" (أرض الصومال) و"دكار" (السنغال) و"السخنة" (مصر).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن "نجحنا بتحقيق هذا الأداء القوي في ظل مناخ تجاري غير مستقر مؤكدين مجددا قوة ومرونة محفظة أعمالنا".

وأضاف "يوصي مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بزيادة أرباح الأسهم بنسبة 5% إلى 356.9 مليون دولار بواقع 43 سنتا أمريكيا للسهم الواحد".

وأوضح "بدأ العام الحالي بتسجيل أحجام مناولة حاويات متماشية مع التوقعات، وبينما لا تزال التوقعات غير مؤكدة بالنظر إلى تحديات الحرب التجارية والظروف الجيوسياسية، نتوقع أن تظل محفظة أعمالنا قوية ومرنة وأن نشهد زيادة مساهمة استحواذاتنا الأخيرة و استثماراتنا في دعم أدائنا".