تغطيات التأمين المنزلي

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

يوفر التأمين المنزلي تغطية شاملة للمنزل ومحتوياته، وحماية لمقتنياتك الشخصية من الحريق والسرقة والأضرار العرضية داخل المنزل أو خارجه. وتوفر شركات التأمين وثائق يتنوّع فيها جدول المنافع لتصل إلى حماية القطع الفنية والأثرية الثمينة، والساعات الفاخرة، والأحداث والكوارث الطبيعية غير المتوقعة، فضلاً عن كلفة السكن البديل، وتغطية تأمينية لغاية 60 يوماً أثناء وجود المالك خارج الدولة، وتكاليف الانتقال إلى سكن بديل، وحماية الأمتعة الشخصية، فضلاً عن كلفة استبدال الأقفال. كما تتوافر مجموعة من الخدمات الإضافية الاختيارية تشمل تغطية تأمينية على العاملين في المنزل بقيمة تصل إلى 250 ألف درهم، عندما تقع على عاتقك مسؤولية أي تكاليف تتعلق بمرضهم أو إصابتهم نتيجة العمل الذي يؤدونه داخل منزلك، فضلاً عن تغطية الحوادث في المنزل، والأضرار التي تلحق بالأنابيب تحت الأرض، والزجاج، والتجهيزات الصحية، فضلاً عن المسؤولية القانونية تجاه الإصابات الجسدية أو الإضرار بممتلكات الطرف الثالث.