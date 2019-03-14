«فلاي دبي» تلغي 15 رحلة يومياً بسبب الحظر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدّث باسم شركة «فلاي دبي»، إن الناقلة ستلغي ما يصل إلى 15 رحلة يومياً، وذلك في أعقاب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، بتعليق العمل بطائرات «بوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9»، كإجراء احترازي.

وذكر المتحدث، في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أن فريق الناقلة يبذل كل جهوده لتقليل التأثير على المسافرين، مؤكداً أن الفريق سيتواصل مع المسافرين المتأثرين مباشرة، في وقت ستوفر فيه الشركة تحديثات منتظمة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي.

وأضاف أن قرار التعليق هو إجراء وقائي للسلامة، مؤكداً أن الشركة تعمل على جميع الجوانب التشغيلية التي يتطلبها هذا القرار.

إلى ذلك، أطلقت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند، لتكون بذلك أول ناقلة من دولة الإمارات توفر رحلات مباشرة الى أوزبكستان.

وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان سعيد المنصوري، أن افتتاح خط «فلاي دبي» المباشر بين دبي وطشقند يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات مع منطقة آسيا الوسطى، وتمكين مجتمع الأعمال في كلا البلدين من تعزيز الاتصالات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن أوزبكستان شريك تجاري مهم لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن بدء الرحلات الى طشقند خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون التجارية بين البلدين.