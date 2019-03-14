مقترح بالسماح لشركات المناطق الحرة في الدولة بطرح أسهمها للاكتتاب العام

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة لتعديل قرار رئيس مجلس إدارتها الخاص بنظام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، حيث تمت إضافة شركات المناطق الحرة الى القرار، ما يعني أنه سيتم السماح لهذا النوع من الشركات بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وذلك وفقاً لضوابط محددة، وبعد أخذ موافقة الهيئة.

وترجمت الهيئة توجهها بهذا الخصوص من خلال إضافة شركات المناطق الحرة لنطاق التطبيق في النظام الصادر عام 2016، الذي بات ينص بموجب المقترح على أنه «ومع مراعاة ما ورد في قانون الشركات، فإن أحكام طرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة أصبح يشمل بالإضافة الى أسهم الشركات المحلية والأجنبية، شركات المناطق الحرة في الدولة، بعد موافقة الهيئة».

وكانت الهيئة طبقاً لمقترحات التعديل، عرفت المنطقة الحرة أو المنطقة الحرة المالية بأنها التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة، فيما تم تعريف شركة المنطقة الحرة بأنها الشركة المساهمة المحدودة التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة وترغب في طرح جزء من أسهمها داخل الدولة وفقاً لأحكام النظام.

وبشأن التزامات مستشار الإدراج، فقد تم تعديل على بنود المادة 25 من النظام بحيث تمت إضافة التزامات جديدة، منها التزام المستشار بتزويد الهيئة والسوق المعني عند الادراج بما يسمى إعلان مستشار الإدراج على النموذج المعد لذلك من قبل السوق، للتأكيد على امتثال الشركة المدرجة لمتطلبات الإدراج.

كما تمت إضافة فصل جديد للنظام يتضمن مادة جديدة بشأن شروط الموافقة على طرح شركات المناطق الحرة في الدولة، ومنها اقتصار الاكتتاب العام بأسهمها على المستثمرين المؤهلين فقط.

وشملت قائمة الشروط التي يسمح بموجبها لشركات المناطق الحرة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام 17 شرطاً، ومنها ألا يقل رأسمال شركة المنطقة الحرة المدفوع عن 20 مليون درهم، ولا يقل صافي حقوق المساهمين عن 100% من رأسمال الشركة المدفوع، ولا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في الدولة عن 30%، ولا تزيد على 70% من رأس المال المدفوع.

17

شرطاً للسماح

لشركات المناطق

الحرة بطرح جزء

من أسهمها

للاكتتاب العام