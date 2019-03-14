«الجنوب للطاقة» تنفذ أول مشروعاتها في مجال الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت «شركة الجنوب للطاقة»، ذراع حلول الطاقة التابعة لـ«دبي الجنوب»، اتفاقية مع شركة «إتش.سي.تي» للخدمات التقنية، أحد مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مجال الطاقة الشمسية المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لتركيب نظام للطاقة الكهروضوئية باستطاعة 2 ميغاواط في خمسة مرافق في «دبي الجنوب».

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع جهود دبي لزيادة توليد الطاقة من مصادر نظيفة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لافتاً إلى أن هذا المشروع - الذي من المقرر أن يمد مقر «دبي الجنوب» وأربعة مجمعات لخدمات الشحن بالطاقة الكهربائية - يعدّ أول مشروع لتأجير الأنظمة الكهروضوئية على الأسطح، تنفذه «شركة الجنوب للطاقة»، وسيتم تمويله من دون دفعة أولى من قبل «دبي الجنوب» وإدارة عمليات الهندسة والمشتريات والبناء فيه، وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لفترة تمتد 20 عاماً.

وقال المدير التنفيذي لشركة «الجنوب للطاقة»، إسماعيل المرزوقي، إن «هذا المشروع يعزّز من جهود (دبي الجنوب) لبناء مجتمع حضري مستدام، تماشياً مع (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، التي تهدف إلى توليد ما يصل إلى 7% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، وزيادتها إلى 25% بحلول عام 2030، و75% بحلول عام 2050».

وأضاف: «نحرص على إطلاق مزيد من هذه المشروعات، وتشجيع الجهات الأخرى على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. وسنواصل العمل على تحقيق هذه الأهداف في إطار مساعينا، لأن نصبح لاعباً رئيساً في تحقيق رؤية دبي، لتكون مدينة ذكية ومستدامة تحتضن مجتمعاً أكثر سعادة».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «إتش.سي.تي»، جيريدهار ديكشيت، إن «حلول أنظمة الطاقة الكهروضوئية على الأسطح وسيلة مريحة ومنخفضة الكلفة ومستدامة لتوليد الطاقة من أشعة الشمس، نظراً إلى وفرة هذا المصدر الطبيعي والمتجدد».

وأضاف: «نثني على (الجنوب للطاقة) لاتخاذها خطوات جريئة في ما يتعلق باستدامة الطاقة، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع المهم الذي يتيح لنا عرض قدراتنا وإمكاناتنا، وذلك من خلال توفير كل المتطلبات الضرورية لإنجازه في الوقت المحدد، مع بذل كل الجهود الممكنة لتجاوز توقعات (الجنوب للطاقة)».

ومن المقرر أن تسهم محطة الطاقة الشمسية في توليد أكثر من 3000 واط /‏‏‏ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، إضافة إلى تغطية من 40 إلى 100% من استهلاك الطاقة الكهربائية في مرافق «دبي الجنوب» المعنية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1500 طن سنوياً. وستواصل «الجنوب للطاقة» نشاطاتها في مجال الطاقة الشمسية في دبي، من خلال مشروع آخر قيد الطرح في مناقصة وباستطاعة 3.5 ميغاواط، إضافة إلى مشروع واعد باستطاعة 40 ميغاواط لايزال في مرحلة التخطيط.