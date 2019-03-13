«فلاي دبي» تلغي 15 رحلة بسبب حظر طائرات «737 ماكس»

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي» إنه، في أعقاب قرار السلامة، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، تم تعليق العمل بأسطول الشركة من طائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، و«ماكس 9»، الذي يتألف من 13 طائرة، مشيراً إلى أن الناقلة ستلغي ما يصل إلى 15 رحلة يومياً.

وذكر المتحدث، في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أن فريق الناقلة يبذل كل جهوده، لتقليل التأثير في المسافرين، وسيتصل بالمسافرين المتأثرين مباشرة، كما أنه سيوفر تحديثات منتظمة على موقع الناقلة الإلكتروني، وصفحتها على «فيس بوك».

وأضاف أن قرار التعليق إجراء وقائي للسلامة، وتعمل الشركة على جميع الجوانب التشغيلية، التي يتطلبها هذا القرار.