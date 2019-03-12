خاصية لتثبيت سعر تذكرة الطيران ودفعها لاحقاً

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعد الاحتفاظ بسعر الحجز على تذاكر السفر خدمة تقدمها شركات الطيران، وتمكن المتعاملين من الاحتفاظ بالسعر فترة محددة تصل إلى نحو 72 ساعة، وهذا يعني أنه في حال رغب المتعامل في الدفع لاحقاً، فلن تتأثر الأسعار بأي تعديلات خلال تلك الفترة، فيما تلجأ بعض الناقلات الجوية إلى فرص رسوم حجز «محددة» على هذه الخدمة، على أن تتم إعادة قيمة الرسوم للمتعامل في حال حجز التذكرة خلال تلك الفترة.

وتوفر بعض الناقلات الجوية تلك الميزة على تذاكر الدرجة السياحية فقط، فيما توفرها ناقلات أخرى على درجات سفر مميزة، كما يمكن استخدام هذه الخدمة قبل موعد الرحلات الجوية بفترة تصل إلى نحو شهر كامل بالنسبة لبعض الشركات، ووفقاً لأوقات الذروة ومواسم السفر. وتصل قيمة رسوم هذه الخدمة إلى نحو خمسة دولارات (نحو 18.3 درهماً) بالنسبة للرحلات القصيرة، بينما تصل إلى نحو 10 دولارات (36.7 درهماً)، ومن ثم يتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد الحجز مع الرابط بعد إتمام العملية.

وفي حال الحجز، يمكن للمتعاملين البحث عن شعار Hold your flight price أو Hold My Fare أو FareLock بجوار الأسعار عندما يتم اختيار الرحلات الجوية، وسيتم إرسال تذكير عبر البريد الإلكتروني قبل فترة كافية من انتهاء الحجز. أما في حال انتهاء صلاحية الحجز الذي تم الاحتفاظ به، فسيتم إلغاء الحجز، وخصم الرسوم من البطاقة التي تم استخدامها. ووفقاً لشروط الأسعار والحجوزات لدى معظم شركات الطيران التي توفر هذه الميزة، فإنه لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل ضمن هذا الحجز بمجرد تثبيت السعر. وبحسب الخطوط الجوية البريطانية، فإنه إذا انخفضت الضرائب والرسوم والنفقات، فإن السعر الإجمالي الذي سيدفعه المسافر سينخفض أيضاً، أما إذا ارتفعت الأسعار أثناء تعليق الحجز (تثبيت السعر)، فستقوم الشركة بتغطية الكلفة الإضافية، وهي خاصية تلتزم بها بعض شركات الطيران الأخرى، وفقاً لمواقع الحجز الشبكي التابعة لها.