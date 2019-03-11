59.3 % انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية خلال شهرين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أن الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة انخفضت بنسبة 59.3% خلال يناير وفبراير 2019، حيث انخفض العدد إلى 35 هجمة في الشهرين الماضيين مقابل 86 هجمة خلال الفترة نفسها من عام 2018. وأفادت الهيئة في بيانات أصدرتها أمس بأن 28 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، فيما كانت أربع هجمات منخفضة، وثلاث هجمات متوسطة الآثار.

وأوضحت أن أخطر البرامج الخبيثة التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين، هي عمليات قرصنة تستهدف برامج التحكم عن بعد «PDR»، إضافة إلى عمليات قرصنة تستهدف نظام البريد الإلكتروني «Microsoft Exchange» من خلال ثغرة في النظام.

وقدّمت الهيئة نصائح لتجنّب الاحتيال الإلكتروني، أبرزها عمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل دوري، والتقنين من مشاركة البيانات الحساسة أو الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مباشرة مع الشركة المسؤولة قبل إعطاء بيانات مستخدم الاتصالات الشخصية.