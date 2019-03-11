المصدر: دبي ـ وام

من المنتظر أن يشارك 375 عارضاً من 60 دولة في «معرض المطارات 2019»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات»، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 29 أبريل المقبل إلى الأول من مايو المقبل.

ويتوقع أن يشارك في المعرض، الذي تنظمه «شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض»، أكثر من 150 شركة دولية، منها 50 شركة دولية عارضة تشارك للمرة الأولى، فيما يعاود ما يصل إلى 75% من العارضين، الذين شاركوا في دورة العام الماضي، مشاركتهم في دورة العام الجاري.

كما تشارك في المعرض أكثر من 60 شركة متخصصة في صناعة المطارات، وسيتضمن المعرض فعاليات تجري بالتزامن معه، هي: «منتدى مراقبة الحركة الجوية»، و«مؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط»، فضلاً عن «منتدى قادة المطارات العالمية» بحلته الجديدة، واجتماع الجمعية العامة لمنظمة «نساء في الطيران»، والإضافة الجديدة المتمثلة في «قمة الشرق الأوسط وإفريقيا للطيران»، التي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران «كابا».

ويحرص العارضون الدوليون على الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في صناعة الطيران، التي ترتفع إلى مستويات جديدة من التوسع عبر استثمارات تقدر بنحو 90 مليار دولار، من المتوقع أن تصبّ في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2020، إذ ستحظى منطقة الخليج العربي بثلاثة أرباع هذه الاستثمارات.

وفضلاً، عما تصل قيمته إلى 845 مليار دولار من الاستثمارات في مشروعات المطارات الحالية، مثل المدارج الجديدة ومباني المسافرين وتوسعاتها، سيتم استثمار 1.1 مليار دولار في مشروعات قيد التخطيط أو الإنجاز تتعلق بالبنى التحتية للمطارات. وقال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، محمد عبدالله أهلي، إن المعارض المتخصصة طريقة مهمة للوصول إلى السوق المستهدفة، وتأسيس الوعي بالعلامة التجارية، والترويج للمنتجات والخدمات، وفي المقام الأول تستهدف المشاركة في المعارض التجارية كسب متعاملين جدد وتمكين قرارات الشراء.

من جانبه، ذكر مدير مجموعة المعارض في شركة «ريد الشرق الأوسط للمعارض»، دانيال قريشي، أن المعرض سيبرهن مرة أخرى على جاذبية دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للاعبين العالميين في صناعة الطيران، إذ يزداد عدد العارضين الدوليين كل عام.