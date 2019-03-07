إطلاق دورة جديدة لجائزة الإمارات لصاحبات الأعمال والمهنيات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة دبي للجودة، الدورة السادسة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات المهنيات وصاحبات الأعمال، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة. وتم فتح باب التقديم واستلام طلبات الترشح من قبل السيدات المهنيات وصاحبات الأعمال المقيمات بالدولة، وفتح قنوات التواصل المباشر بين اللجنة المنظمة ومقدّمي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة www.ewa.ae.

وأشارت المجموعة في بيان، أمس، إلى أن آخر موعد للتقديم 27 مارس الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزات بالدورة السادسة عشرة لهذا العام وتكريمهن في حفل توزيع الجوائز السنوي في شهر مايو المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، المهندس حسن عمر: «استطاعت المرأة أن تصل لأعلى المناصب بالدولة، حيث وضعت رؤية واضحة وشاملة لتفعيل دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فالمرأة ارتقت مكانة وفكراً، وحققت إنجازات بارزة في كل القطاعات».