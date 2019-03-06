العبار ومستثمرون سعوديون يستحوذون على 25% من طرح «الشرقية للدخان» المصرية

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، اليوم، إن رجل الأعمال الإماراتي، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان في بورصة مصر.

وكانت الحكومة المصرية طرحت حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم «الشرقية للدخان» في البورصة، أخيرا لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه (نحو 91.66 مليون دولار).

وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان، إن «رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم (الشرقية للدخان)»، مشيرا إلى أن «العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في (الشرقية للدخان) من أجل تطوير أعمال (الشرقية) بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها».

وأفاد مكتب سري الدين، بأن العبار «يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية».

يشار إلى أن «الشرقية للدخان» تنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.