الإمارات الأولى عالمياً بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت «دبي الذكية» بأن دبي احتلت المرتبة الأولى عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي «الروبوتات» والذكاء الاصطناعي، فيما احتلت المرتبة السادسة في المؤشر العالمي للخدمات الذكية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الأخير الذي شمل 193 دولة، متفوقة على دول متقدمة تقنياً، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «غارتنر» لتقنية المعلومات في دبي، أمس، إن دبي نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في التقدم نحو عدد من السياسات التي تدعم التحول الرقمي الداعم لخدمات المدن الذكية، منها استراتيجية المعاملات غير الورقية، واستراتيجية دبي لـ«البلوك تشين» وخريطة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن دول الشرق الأوسط تعمل جميعها اليوم على تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية في جعل المنطقة نموذجاً عالمياً جماعياً للتميز في الابتكار وتحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أن رؤية الإمارات 2020 الطموحة والثورية تعول بشكل كبير على تبني التقنيات المتقدمة، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من جهته، قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة «غارتنر»، رودي عيد، إن من المتوقع أن يصل مستوى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 160 مليار دولار خلال العام الجاري، بنسبة نمو تبلغ نحو 1.8% مقارنة بإنفاق العام الماضي.

ولفت إلى أن زيادة الإنفاق على أنظمة تقنية المعلومات في الشرق الأوسط خلال العام الجاري يأتي بدعم من تحول دول المنطقة إلى التحول للخدمات الرقمية بالقطاعين العام والخاص، وسياسات العمل على خدمات المدن الذكية.

وتوقع عيد أن يصل إجمالي الإنفاق التقني في قطاع الأعمال المصرفية والأوراق المالية إلى 13.2 مليار دولار خلال العام الجاري، بنمو نسبته 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أعلى معدلات الإنفاق من بين 11 قطاعاً آخر على مستوى تكنولوجيا المعلومات.

وبين أن ارتفاع الإنفاق في القطاع المصرفي يرجع إلى تبني عدد من المؤسسات المالية في المنطقة سياسات استبدال الفروع والخدمات التقليدية بأخرى ذكية.