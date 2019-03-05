الشركات المساهمة العامة

- الشركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
- يكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة- عند تأسيسها أو بعد ذلك- متجراً واتخذت اسمه اسماً لها، وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة عامة». ولا يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة اسم أي شركة أخرى أو اسماً مشابهاً، وإلا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة إلزام الشركة التي تسمت باسمها أن تغير هذا الاسم.
- يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن30 مليون درهم.
- على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس وتسجيلها.
- يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، ومدقق حسابات للاكتتاب.