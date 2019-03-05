الشركات المساهمة العامة

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

- الشركة ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬كل‭ ‬شركة‭ ‬يكون‭ ‬رأسمالها‭ ‬مقسماً‭ ‬إلى‭ ‬أسهم‭ ‬متساوية‭ ‬القيمة‭ ‬قابلة‭ ‬للتداول، ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما تطرح بقية الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام، ‬ولا‭ ‬يسأل‭ ‬الشريك‭ ‬فيها‭ ‬إلا‭ ‬بمقدار‭ ‬حصته‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭.

- يكون‭ ‬للشركة‭ ‬اسم‭ ‬مشتق‭ ‬من‭ ‬غرضها،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز أن‭ ‬يكون‭ ‬اسماً‭ ‬لشخص‭ ‬طبيعي،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬غرض‭ ‬الشركة‭ ‬استثمار‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭ ‬مسجلة‭ ‬باسم‭ ‬هذا‭ ‬الشخص،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تملكت‭ ‬الشركة‭- ‬عند‭ ‬تأسيسها‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ذلك- ‬متجراً‭ ‬واتخذت‭ ‬اسمه‭ ‬اسماً‭ ‬لها،‭ ‬وفي جميع الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬عبارة «‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬عامة». ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬اسم‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬اسماً‭ ‬مشابهاً، ‭ ‬وإلا‭ ‬جاز‭ ‬للشركة‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬إلزام‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تسمت‭ ‬باسمها‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬هذا‭ ‬الاسم.‭

- ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬كافياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬تأسيسها، ‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يقل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬عن30‭ ‬ مليون درهم‭.

- على‭ ‬المؤسسين‭ ‬أن‭ ‬يختاروا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬لجنة‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬أعضائها‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬تتولى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬التأسيس وتسجيلها‭.

- يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشاراً مالياً ومستشاراً قانونياً، ومدقق حسابات للاكتتاب.‭