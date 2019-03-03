مشاركون في «منتدى الشركاء» يؤكدون نجاح نموذج «جافزا» عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت «مجموعة موانئ دبي العالمية» والمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، منتدى الشركاء لعام 2019، وهو تجمّع خاص للشركاء الرئيسين من جميع أنحاء العالم الذين يروّجون لخدمات المنطقة الحرة لجبل علي.

وشهد المنتدى جلسة حوارية حول مناخ الأعمال في دولة الإمارات، ونجاح نموذج «جافزا»، فضلاً عن حلقة نقاشية تناولت التقنيات الثورية مثل «بلوك تشين» والبيانات، وكيف استفادت الشركات من تأسيس أعمالها في «جافزا».

وأكد المشاركون أن المناطق الحرة في دبي تعتبر الأكثر نجاحاً وتميزاً في المنطقة، لافتين إلى أن النموذج الذي تعتمده «جافزا» أثبت نجاحه في تهيئة التسهيلات التي تساعد قطاع الأعمال على ممارسة مهامه، ويمكن استنساخه في العديد من الأسواق العالمية.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» المدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم: «يؤكد نجاح منتدى العام الجاري أننا أصبحنا اسماً موثوقاً لكل من حكومة دبي ومجتمع الأعمال على حد سواء، كما أن الدعم الذي تلقيناه اليوم مشجع، ويبعث على النشاط وروح العمل التي ترتكز على المتعاملين، والتي توفر أرقى الخدمات والحلول الرائدة في القطاع، إضافة إلى الابتكار المستمر، ورفع السقف للمعايير الجديدة».

من جانبه، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة «جافزا»، حمد بوعميم، إن المناطق الحرة في دبي تعتبر الأكثر نجاحاً وتميزاً في المنطقة، إذ تسهم إسهاماً كبيراً في خطط التنوع الاقتصادي، وكان لها تأثيرها الكبير في المشهد الاقتصادي للإمارة خلال العقود القليلة الماضية. وأضاف: «تبرز (جافزا) كمثال مهم للمناطق الحرة التي تتوسع حسب متطلبات القطاع الخاص في الإمارة، لتوفر خدمات عالمية المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وقد أثبت النموذج الذي تعتمده (جافزا) نجاحه في تهيئة كل التسهيلات التي تساعد قطاع الأعمال على ممارسة مهامه ونشاطاته بسهولة ويسر، ويمكن استنساخه في العديد من الأسواق العالمية».

في السياق نفسه، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن «جافزا» قدمت نموذجاً متقدماً في توفير العديد من التسهيلات والخدمات التي جعلت تأسيس الأعمال أكثر سهولة وأقل كلفة في دبي، وتمكنت من تأسيس بيئة عمل مرنة، هي الأكثر تحفيزاً للشركات واستقطاباً للاستثمارات الأجنبية.

وتابع الكيت: «أسهمت المناطق الحرة و(جافزا) خصوصاً في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي مؤثر في عملية إعادة تصدير السلع والبضائع، فضلاً عن تعزيز انفتاح الأسواق داخل الدولة، واستقطاب العديد من الشركات العالمية».