"طيران الإمارات": استئناف الرحلات الجوية إلى "إسلام أباد" و"بيشاور"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قال متحدث باسم "طيران الإمارات" إن "الرحلات الجوية للناقلة إلى كل من إسلام أباد وبيشاور لم تعد متأثرة بإغلاق المجال الجوي حيث استؤنفت كالمعتاد".

وذكر المتحدث في بيان أنه "نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني، فقد ألغت الناقلة عدداً من رحلاتها إلى/ من لاهور وسيالكوت أيام 1، 2، 3 و4 مارس"؛ مضيفا أنه على المتعاملين "زيارة الموقع الشبكي للناقلة للاطلاع على آخر تحديثات على جدول الرحلات، كما يرجى من الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال مع وكلاء سفرياتهم، أو مع حجوزات طيران الإمارات لتغيير مواعيد أو خطط سفرهم".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، السماح للطائرات المسجلة في دولة الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا إلى كل من كراتشي، و إسلام آباد، وبيشاور؛ فقط على أن يتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.