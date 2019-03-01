موناكو تكشف عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت إمارة موناكو عن تصميم جناحها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يأتي منسجماً مع شعار المعرض الرئيس «تواصل العقول، وصنع المستقبل».

وأوضح بيان صادر، أمس، أن الجناح استوحى تصميمه من «الكاليدوسكوب» (المشكال أو منظار النماذج المتغيرة)، حيث تدخل فيه «صخرة» موناكو، ويعكس الأوجه المتعددة التي تتميز بها الإمارة من خصائص ومهن ونشاط وغنى وتنوع، فضلاً عن الكم الهائل من الأنشطة، وما توفره من فرص قد لا تكون معروفة.

وأضاف البيان أن الجناح يحاكي بشكله المضلع واستخدامه للألواح الشمسية بكثافة، سياسة الحوكمة الصديقة للبيئة التي تطبقها موناكو، ونشاطاتها المتنوعة لحماية البيئة، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتصميم جناح يحقق توازناً بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها بمعدل قريب من الصفر، وتماشياً مع التوجه المتمثل في تشييد جناح معظم مواده قابلة لإعادة التدوير.

وأشار إلى أنه بفضل خبرات فرق العمل في شركة موناكو للكهرباء والغاز، سيتم توليد الطاقة باستخدام أجهزة الخلايا الشمسية، بدءاً من نهاية 2019 حتى سبتمبر 2021، للموازنة بين الكهرباء التي سيستهلكها الجناح خلال «إكسبو 2020 دبي» الممتد على مدار ستة أشهر، موضحاً أنه في الليل سيستعرض الجناح قدرته على إنتاج الطاقة عبر إعادة توزيع الطاقة الشمسية، التي تم تخزينها خلال النهار، في جميع أنحائه.

ووفقاً للبيان، يمتد الجناح على طوابق عدة على غرار شوارع موناكو المتعرجة والغنية بالمفاجآت.

وذكر البيان أن زوار الجناح سيحظون بفرصة التمتع باثنين من العوالم الرئيسة للمعرض، الأول يحمل اسم «حديقة الفرص»، ويستعرض مشروعات وأعمالاً رائدة تم تأسيسها في موناكو، حيث سيكون على هيئة حديقة خيالية ملونة تطلق العنان لمخيلة الزوار، بينما العالم الثاني عبارة عن معرض يكشف عن «هوية» إمارة موناكو ليأخذ الزوار في عرض غامر وشامل يطلعهم على التاريخ والإرث الثقافي وقيم إمارة موناكو ومواطنيها.