التخطيط المالي وتحقيق الأهداف

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

ذكر اتحاد مصارف الإمارات، أن معرفة الأسس الحسابية مسألة ضرورية للتخطيط المالي ووضع الميزانية، حيث يؤدي القصور في المعرفة المالية إلى اتخاذ قرارات غير مبنية على المعلومات الكافية أو المناسبة، مشيراً إلى أنه من الضروري العمل بشكل منضبط لتحقيق الهدف المنشود، ولضمان فاعلية المخططات المالية.

وأوضح الاتحاد ضمن نشرة توعوية، أن التخطيط المالي يحدد بوضوح هدف الادخار، كما يضع الخطوط العريضة للخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أنه من المهم التحلي بالمعرفة المالية لكن الأهم هو توظيف هذه المعرفة وممارستها، فالخطوة الأولى نحو الحرية المالية تتمثل في نظر الفرد في شؤونه المالية والتمعن في ظروفها، ثم يتخذ قراراً للادخار تحت مظلة هدف واضح ومحدد. وبعد اختيار الهدف، يتعين تصنيف الدخل والمصاريف وتحليلها، إذ يوفر ذلك خارطة طريق نحو تحقيق الهدف المنشود. وفي حال أثرت تسديدات القروض في قدرة الادخار على تحقيق الهدف المنشود، ينصح بالنظر في خيارات إعادة تمويل أخرى بمعدلات شهرية أقل، ما يفتح المجال للادخار بدرجة أكبر.