تحديث بطاقة الهوية

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

في إطار الالتزام بالمتطلبات التي يضعها المصرف المركزي في دولة الإمارات بشأن تحديث رقم بطاقة الهوية الإماراتية، يطلب من المتعاملين تزويد المصارف ببطاقات الهوية الإماراتية المحدثة الخاصة بهم.

وأوضحت بنوك عدة عاملة في السوق المحلية، أن عدم الامتثال لتلك المتطلبات الإلزامية سينتج عنه عدم تمكن المتعامل من سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن أنه سيتم إيقاف معاملات البطاقات المغطاة أو بطاقات الخصم المباشر إلى حين تحديث بيانات الهوية الإماراتية الخاصة.

وبحسب تلك البنوك، فإنه يمكن إرسال رقم الهوية الخاصة من خلال مختلف القنوات التي توفرها النبوك، بما في ذلك طريقة الرد على الرسائل النصية القصيرة، أو التوجه إلى أقرب فرع للمصرف وتقديم بطاقة الهوية الإماراتية المحدّثة، أو من خلال زيارة أقرب جهاز صراف آلي.