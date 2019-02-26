أطعمة يُنصح بتناولها أو تجنّبها على الرحلات الطويلة

المصدر: إعداد : أزاد عيشو

في خضم فوضى تجهيز الأمتعة وضيق الوقت، قد يكون من المغري شراء وجبة عند بوابة المغادرين أو على متن الطائرة، لكن تلك الأطعمة عادة ما ترتفع فيها مستويات الملح أو الدهون أو السكريات، وتزيد من التعب والإرهاق، وذلك وفقاً لشركة «سكاي سكنر» المتخصصة في الحجوزات السياحية، التي ذكرت أن آخر شيء يرغب به المسافر على متن الطائرات هو الشعور بالغثيان على ارتفاع 39 ألف قدم، لافتة إلى أهمية تجنب الطعام المجهّز في المطار قدر الإمكان.

وأوضحت الشركة أن القاعدة الأولى أثناء السفر جواً هي إبقاء الجسم رطباً وشرب كمية كافية من الماء لتعويض الظروف الجافة، التي قد تجعل المسافر عرضة لمشكلات صحية، مشيرة إلى أن مياه الليمون أو الحمضيات تساعد على رطوبة الجسم.

وأضافت أنه للحصول على جرعة من البروتين يفضل الابتعاد عن الدجاج المشوي على الطائرة، والاستعاضة عنه ببعض المكسرات والبذور والأفوكادو قبل الرحلات الطويلة التي ستشعر المسافرين بارتياح أكبر، مبينة أنه بإمكان الفواكه والخضار أن تساعد في الحماية من الإصابة بالأمراض عن طريق الحفاظ على صحة جهاز المناعة، باعتبارها أفضل مصادر لفيتامين (C)، بما في ذلك الطماطم، ورقائق اللفت، والبرتقال، والتوت.

وبينت «سكاي سكنر» أن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يمكن أن تساعد على النوم وتخفيف التوتر العضلي، مثل السبانخ، والأفوكادو، واللوز وبذور اليقطين، ما يسهل إنتاج وإفراز الميلاتونين الذي ينظم عملية النوم، كما أن العصائر الطازجة أو الزنجبيل توفر خصائص إضافية مضادة للالتهاب، وتساعد على التعامل مع تغيرات ضغط الهواء والضغط على الرحلات الجوية الطويلة.

وأفادت بأن الوصول إلى الوجهة الجديدة لا يعني أن المسافرين سيستعيدون عافيتهم على الفور، وذلك بسبب تغيير المناطق الزمنية، مشيرة إلى أنه لدى هبوط الطائرة يفضل أيضاً التركيز على الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل البرتقال والخوخ والتوت والفراولة والعنب، إذ إنها ستعزز من النظام المناعي وإعادة ترطيب الجسم.

وذكرت أن الشاي الأخضر يحتوي أيضاً على مضادات أكسدة قوية، لافتة إلى أنه يفضل تجنب اللحوم للحصول على البروتين لدى الوصول، والاستعانة بخيارات أخرى، كما يمكن أن يساعد القليل من العسل قبل النوم على النوم بشكل سليم.

ولفتت الشركة إلى أنه بشكل عام يفضل تجنب السكر المكرر والكربوهيدرات المعالجة، مثل الحلوى والكعك والمشروبات المحلاة، حيث إنها ستزيد من مشقة الرحلة.