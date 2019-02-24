«إكسبو 2020» يحفز شركات أغذية عالمية على التوسع وافتتاح أعمالها في دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولون في شركات عالمية متخصصة في صناعة وتوريد منتجات غذائية، بأنهم يعتزمون إقامة أعمال لهم في أسواق دبي والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، عبر مكاتب وجهات ممثلة لهم، وذلك مع اقتراب موعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» خلال العام المقبل.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض الخليج للأغذية «غلفود 2019»، الذي أنهى أعماله أخيراً، إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يمثل فرصه كبيرة لشركات الأغذية من مختلف القطاعات لتنمية أعمالها مع مشاركة وفود من دول العالم، وزوّار بأعداد كبيرة يتوقع أن تتجاوز 25 مليون زائر، مؤكدين عزمهم استباق موعد إقامة المعرض للتوسع بأعمالهم في دبي واتخاذها مقراً للنفاذ والانتشار في أسواق المنطقة.

إقامة المعرض

وتفصيلاً، قال المدير والمستشار التجاري في شركة «اتوردو ريز» للمنتجات الغذائية العضوية والحبوب، كيليان أوليك، إن «إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) في دبي خلال العام المقبل، تمثل فرصة كبيرة لشركات الأغذية الدولية التي يستهدف عدد منها الاستفادة من إقامته للوجود وتوريد منتجاتها خلال تلك الفترة في أسواق الدولة، وهو ما يجعل الشركة تبحث حالياً عن عدد من المحاور للوجود بأعمالها في الدولة ومحاولة استباق موعد إقامة المعرض بما يتيح لها توزيع منتجاتها في منافذ التجزئة المتخصصة».

وأشار إلى أن «معرض (إكسبو) الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية خلال عام 2015، كان سبباً في تنمية أعمال العديد من شركات الأغذية التي وجدت بمنتجاتها قبيل فترة المعرض للتوريد وتلبية احتياجات الزائرين والوفود المشاركة من مختلف دول العالم»، لافتاً إلى أنه «مع دراسة فرص الوجود في أسواق دبي خلال الفترة المقبلة عبر جهات ممثلة للشركة ومنتجاتها، سيتم اتخاذ دبي مقراً للتوسع في مختلف أسواق المنطقة».

أسواق دبي

من جهته، أضاف مدير تطوير الأعمال الدولي في شركة «سانت ميشيل» الدولية للمخبوزات، لوران نوبي، أن «(الشركة) تعتزم التوسع بأعمالها في أسواق دبي عبر جهات مرتبطة بها في عمليات التوزيع لمنتجاتها خلال الفترة المقبلة، وبما يتيح الاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستوفرها إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) الدولي، في دبي خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن «(المعرض) يمثل فرصة لتنمية أعمال الشركات الغذائية، مع توقع بوجود زوّار خلال فترات إقامته بما يتجاوز 25 مليون زائر، إضافة للوفود الدولية المشاركة من مختلف أنحاء العالم بأجنحة المعرض، وهو ما سيشكل طلباً كبيراً خلال تلك الفترة على المنتجات الغذائية والمشروبات، وهو ما يحفز العديد من الشركات على الإسراع واستباق فترة المعرض بالوجود عبر طرق مختلفة في أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «كل الشركات الدولية تدرك أهمية معرض (إكسبو) الدولي وما يمثله من نقله مهمة لتنمية أعمال الشركات الغذائية، وذلك عبر تجاربها مع النسخ السابقة لمعارض (إكسبو) التي كان آخرها في مدينة ميلانو الإيطالية، وعززت من مبيعات عدد من الشركات الغذائية التي وجدت خلال تلك الفترة هناك»، مضيفاً أن «دبي من الأسواق المهمة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سيدعم من اتخاذ العديد من شركات الأغذية الدولية التي ستوجد خلال فترة المعرض من اتخاذها مقراً للانطلاق والتوسع في أسواق عربية وآسيوية مجاورة».

شركات الأغذية

بدورها، قالت مديرة المبيعات في شركة «سيمبلي غورميه»، الكندية للحوم، دينا سوودابيكوفا، إن «اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) يعد بمثابة حافز قوي لشركات الأغذية الدولية، سواء لافتتاح أعمال لها في أسواق الدولة أو التوسع حال وجودها بالفعل»، لافتة إلى أن «شركتها تعتزم إقامة أعمال موسعة لها سواء في دبي أو عبر إمارات الدولة المختلفة، بشكل يواكب الاستعدادات لاقتراب موعد إقامة المعرض الدولي الذي ستتنافس من خلاله جميع الشركات الدولية على توريد المنتجات الغذائية للاستفادة من الطلب المتزايد المتوقع خلال المعرض لتنمية أعمالها».

وأوضحت أن «من أبرز الأمور الإيجابية خلال فعالية المعرض أنه سيشهد حضور العديد من الزائرين والوفود المشاركة من مختلف دول العالم، وهو ما سيعني تنوّع الاحتياجات واتجاهات الاستهلاك بما يتيح فرصاً عدة لشركات الأغذية لتوريد منتجاتها، التي ستجد الفئات التي تتناسب معها من المستهلكين ضمن ما يتجاوز 25 مليون زائر وفقاً للتوقعات».

واعتبر رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، روبنز حنون، بأن «العديد من الشركات البرازيلية في قطاع الأغذية مهتمة حالياً بإقامة أعمالها في أسواق دبي، مع اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) في دبي خلال العام المقبل». وأوضح أن «افتتاح (الغرفة) أول مكتب تمثيل دولي لها أخيراً في دبي، يتواكب مع فترة اقتراب إقامة المعرض، ويعزز من فرص وجود العديد من الشركات البرازيلية في أسواق دبي واتخاذها مقراً للانتشار بأعمالها في مختلف الأسواق المجاورة مع الاستفادة من تسهيلات التجارة والبنية التحتية التي تمتاز بها دبي». بدوره، قال الملحق التجاري الإيطالي في الإمارات وعُمان وباكستان، جانباولو برونو، إن «العديد من الشركات الإيطالية تهتم حالياً بافتتاح مكاتب أعمال لها في دبي للاستفادة من حجم الفرص المتاحة لتنمية الأعمال في الأسواق المحلية، وبشكل خاص مع اقتراب موعد إقامة معرض (اكسبو 2020 دبي) خلال العام المقبل، وهو ما يعد فرصة كبيرة لتنمية أعمال الشركات».

شهادات «حلال»

قال الملحق التجاري الإيطالي في الإمارات وعُمان وباكستان، جانباولو برونو، إن «نسبة 70% من الشركات الغذائية الإيطالية التي شاركت في معرض (غلفود 2019) أخيراً، اهتمت بتوفير منتجات تحمل علامات وشهادات (حلال)، وهو ما يتواكب مع اتجاهات الطلب في الأسواق المحلية».