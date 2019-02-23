«أراضي دبي» تدعم «شهر الإمارات للابتكار» بحلول مبتكرة للقطاع العقاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حرصها لتكون جزءاً فعالاً من «شهر الإمارات للابتكار 2019»، الذي ينطلق في دبي غداً، لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.

ووفقاً لبيان الدائرة، فإنها ستسلط الضوء خلال الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري، على أحدث مبتكراتها في معرض خاص، ستنظمه في مبنى الدائرة الرئيس، لتتيح المجال أمام متعامليها وموظفيها للاطلاع على هذه المنجزات المبتكرة التي تهدف إلى رفد القطاع العقاري في الإمارة بأفضل الحلول، بما يضمن لهم الحصول على الخدمات بطرق سلسة ومريحة ومبتكرة. وأوضحت أن شهر الابتكار مبادرة تهدف إلى صقل القدرات الوطنية، ونشر ثقافة الابتكار في الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات ابتكارية، وتشجيعهم على إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة نوعية على مستوى الدولة، لافتة إلى أن الحدث يستقطب كل عام الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «تنطلق خططنا الاستراتيجية من توجيهات قيادتنا، وإيماناً بأهمية الابتكار ودوره في مساعدتنا على الوصول إلى أعلى مراتب التميز، وتحقيق التفوق في أدائنا بواقع 10 سنوات عن المدن الأخرى حول العالم». وأضاف: «سنركز خلال هذا الأسبوع على عدد من المشروعات، تماشياً مع (رؤية الإمارات 2021)، ودعم الطموحات الوطنية القائمة على حفز الابتكارات، والشروع بالأبحاث من أجل تطوير العلوم والتكنولوجيا، كركائز أساسية تساعدنا على اقتصاد معرفي قادر على خوض المنافسة العالية بجدارة، والارتقاء بخدماتنا».