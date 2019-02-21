«موديز»: زيادة الفائدة والقروض تدعم إيرادات 4 بنوك

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، بأن أكبر أربعة بنوك في الإمارات، هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، حققت صافي أرباح مجمعة بلغت 32 مليار درهم في عام 2018، مرتفعة بنسبة 14% مقارنة بعام 2017.

وأشارت إلى أن صافي إيرادات الفوائد ارتفعت على نحو ملحوظ، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات الإقراض، موضحة أن النمو القوي للائتمان بنسبة 7%، والزيادة السريعة في إعادة تسعير الفائدة على القروض، على نحو أكبر من الودائع في النصف الأول للعام الماضي، أديا إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة في البنوك الأربعة بنسبة 9%. وذكرت أن المصاريف التشغيلية ارتفعت على نحو محدود، وأرجعت ذلك إلى استثمار البنوك في التكنولوجيا، وارتفاع كلفة التوظيف. وبينت أن المصاريف التشغيلية للبنوك الأربعة ارتفعت على نحو مجمع بنحو 2%.