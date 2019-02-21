%25 خصماً للانتقال من مطار آل مكتوم وإليه عبر «كريم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مؤسسة مطارات دبي بأن الانتقال من وإلى مطار آل مكتوم الدولي أصبح أسهل، وأقل كلفة بنسبة 25%، بموجب الشراكة مع شركة كريم، المتخصصة في خدمات التوصيل.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أنه باستخدام الرمز «فلاي دي دبليو سي FLYDWC»، يمكن لعملاء «كريم» الحصول على خصم 25%، عند السفر عبر مطار آل مكتوم الدولي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع مشروع تطوير المدرج الجنوبي، في مطار دبي الدولي، الذي يستمر في الفترة ما بين 16 أبريل وحتى 30 مايو المقبلين، ما يؤدي إلى زيادة حركة المسافرين، عبر مطار آل مكتوم، بنسبة تزيد على 700%، خلال تلك الفترة.

وقال النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات دبي»، يوجين باري: «يسرنا أن نقدم هذا الخصم لعملائنا، ليس فقط خلال فترة التجديدات بمطار دبي الدولي، لكن لفترة ممتدة».