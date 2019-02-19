الاتحاد الأوروبي: مناقشات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الزراعة، فيل هوغان، إن مناقشات تمت مع وزارة الاقتصاد، تركزت على ضرورة اتخاذ خطوة جدية نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، التي توقفت المناقشات بشأنها منذ 10 سنوات، نظراً لبعض المعوقات الخاصة بالتعريفات الضريبية.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركته في معرض «غلفود 2019» في دبي أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات جدية لإحياء المناقشات المتعلقة بهذه الاتفاقية، في حال وافق أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في توقيعها، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك طلب رسمي من قبل مجلس التعاون بضرورة فتح المناقشات في هذا الأمر، وهو ما يتطلع إليه الجانب الأوروبي.

وعن مشاركة الاتحاد الأوروبي في «غلفود 2019»، أكد هوغان مشاركة 38 شركة في دورة العام الجاري من المعرض ممثلة لـ16 دولة أوروبية، مشيراً إلى أن المعرض منصة لرجال الأعمال من القارة الأوروبية لفتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات بلغ في عام 2017 نحو 52 مليار يورو (نحو 216 مليار درهم).

وذكر هوغان أن حجم التبادل في القطاع الزراعي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في عام 2017 بلغ نحو ثلاثة مليارات يورو (نحو 12.5 مليار درهم)، مشيراً إلى مجالات الحد من الانبعاث الكربوني، بما يتناسب مع المعايير التي تمت مناقشتها في الأمم المتحدة.

وشدّد هوغان على مشاركة الاتحاد الأوروبي في «إكسبو 2020 دبي»، عبر تمثيل يعبر عن الدول الأعضاء، كل على حدة، ومشاركة خاصة تعبر عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، لافتاً إلى أن مشاركة بريطانيا تحت مظلة الاتحاد ستحدّد مستقبلاً، إذ إن الاتحاد يتعامل مع بريطانيا كعضو حتى إشعار آخر.