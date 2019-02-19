«فلاي دبي»: 12 رحلة أسبوعية جديدة إلى السعودية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها ستعزز خدماتها إلى السعودية بواقع 12 رحلة جديدة أسبوعياً، تشمل سبع رحلات إضافية إلى الرياض، وخمس رحلات إلى الهفوف، مستأنفة بذلك رحلاتها المنتظمة إلى منطقة الإحساء اعتباراً من 16 مارس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «السوق السعودية تعد واحدة من أهم أسواق (فلاي دبي)، ونحن سعداء بتعزيز خدماتنا الى المملكة».

وأوضح أن «الناقلة تشغل رحلات إلى 11 وجهة داخل المملكة، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة والقسيم وأبها وتبوك والطائف وجيزان وحائل، إضافة إلى الهفوف، حيث تتيح للمسافرين من السعودية فرصة السفر إلى شبكة واسعة من الوجهات حول العالم».