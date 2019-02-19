تأسيس «إينوك مصر» بشراكة مع «بروسيرف إيجيبت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية شراكة مع «بروسيرف إيجيبت»، لتأسيس «إينوك مصر» كأول شركة مسؤولة عن عمليات الشركة في قطاع الزيوت من داخل مصر.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن الاتفاقية تمثل امتداداً لخططها الرامية إلى توسعة نطاق عملياتها في أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك دول القارة الإفريقية.

ومن خلال اتفاقية الشراكة، ستقوم «إينوك مصر» بتسويق وتوزيع الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «(إينوك) قدمت على مدى السنوات الـ25 الماضية إسهامات دعمت مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، إضافة إلى دورها في تطوير عدد من أهم مشروعات البنية التحتية اللازمة لتغطية احتياجات الطاقة على المستوى الوطني»، مشيراً إلى أن «(إينوك مصر) تقدم فرصة استثنائية لمشاركة الخبرات مع شركة (بروسيرف إيجيبت)».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «بروسيرف»، أحمد هاشم، إنه «على مدار العقد الماضي، عملت مجموعة (بروسيرف) و(بروسيرف إيجيبت) بنجاح على توزيع محفظة متنوعة من الزيوت للاستخدامات التجارية والصناعية والبحرية في مختلف أنحاء مصر».

يشار إلى أن مجموعة «إينوك» ستوظف منتجاتها المتنوعة التي تغطي كل الاحتياجات في قطاع الطاقة، إضافة إلى أعمالها الحالية في مجال الزيوت ووقود الطائرات في مصر.