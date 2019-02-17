«ذا بانكر»: علامة «الإمارات دبي الوطني» المصرفية الأكثر قيمة محلياً بـ14.8 مليار درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تسميته «العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات»؛ إذ بلغت قيمة علامته التجارية 4.04 مليارات دولار (نحو 14.8 مليار درهم) بحسب التصنيف السنوي لمجلة «ذا بانكر».

وأضاف البنك في بيان له أمس أنه تم اختياره ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وحلّ في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولفت «الإمارات دبي الوطني» إلى حلوله في المرتبة 76 على مستوى العالم، في تصنيف شركة «براند فاينانس» Brand Finance للاستشارات والتقييم، لأكبر 500 بنك في العالم، والذي نشرته مجلة «ذا بانكر».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن تصنيف البنك باعتباره العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الدولة من قبل «ذا بانكر»، يعكس متانة الأداء المالي والجهود الجماعية والمبادرات المتواصلة في مجالات خدمة المتعاملين وتطوير المنتجات والمسؤولية الاجتماعية والتسويق.

وأضاف: «في ظل استعداداتنا لانطلاق (إكسبو 2020 دبي) العام المقبل، فإن بنك الإمارات دبي الوطني سيحافظ على موقعه الريادي بإطلاق مبادرات تسهم في تبسيط الخدمات المصرفية، وتهدف إلى تقديم تجربة مصرفية معاصرة ومدعومة بالتقنيات الحديثة بلمسة بشرية».

يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق نتائج قوية خلال عام 2018؛ بزيادة في أرباحه الصافية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 10 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات وانخفاض كلفة المخاطر. وحقق البنك إنجازاً آخر تمثّل في تخطي إجمالي أصوله 500 مليار درهم للمرة الأولى. وبقيت الميزانية العمومية للمجموعة في وضع جيد مع تعزيز رأس المال والسيولة واستقرار جودة الائتمان.