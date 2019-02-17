«غلفود 2019» يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية لتجارة الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات الدورة الـ24 من معرض «غلفود 2019»، الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وتستمر حتى الخميس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وأكد المركز في بيان أمس، أن هذا المعرض سيسهم في تعزيز مكانة دبي على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، لاسيما وأنه سيستقطب أعداداً كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يأتي في وقت شهد فيه الإنفاق الاستهلاكي العالمي على الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بواقع 600 مليار دولار، ليصل إلى 7.2 تريليونات دولار خلال عام 2018، أي ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك بحسب «تقرير غلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019» الذي أعدته مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» وسيتم إصداره خلال المعرض.

التعداد السكاني

وفي ظل التوقعات التي يشملها التقرير حول مساهمة منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في نمو التعداد السكاني العالمي من 7.6 مليارات نسمة في عام 2018 إلى 8.5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، سترحب الدورة الـ24 من الفعالية التجارية السنوية الأكبر على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات بالضيوف القادمين من أنحاء العالم، وذلك انسجاماً مع التزام دبي بترسيخ مكانتها الاستراتيجية كبوابة تجارية تربط بين الأسواق الغربية الرائدة وأسواق النمو الرئيسة في الشرق.

وسيمتد معرض «غلفود 2019» على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك مع مشاركة أكثر من 5000 جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية.

وعلى مدى خمسة أيام، سيشهد معرض «غلفود 2019» تنظيم الكثير من الأنشطة والمفاوضات التجارية، وسيقوم المندوبون رفيعو المستوى من 120 بلداً بتسليط الضوء على أحدث مجموعات المنتجات التي تستهدف القطاعات الرئيسة في سوق الأغذية والمشروبات، كما يستضيف المعرض ثلاثة أجنحة وطنية تشارك للمرة الأولى على الإطلاق، هي: أجنحة الاتحاد الأوروبي وبلغاريا ونيوزيلندا، وهو ما سيعكس الجاذبية الواسعة التي يتمتع بها «غلفود» كمنصة تجارية رائدة على مستوى القطاع.

فعاليات المعرض

وأعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) مشاركتها في فعاليات المعرض، حيث ستسلط الضوء خلال المعرض على جهودها الرامية لتعزيز نمو هذا القطاع، من بينها إصدار دليل «دبي بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة»، الذي أصدرته «دافزا» باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، ويتناول قطاعات الحلال والمنظومة الاقتصادية في دبي والداعمة للتطوير والازدهار.

كما أعلن مجمّع دبي الصناعي، عن مشاركته في «غلفود»، حيث سيستعرض أحدث الحلول الصناعية المتكاملة والخدمات اللوجستية التي يوفرها المجمّع للمصنعين والتجار في قطاع الأغذية والمشروبات.

كما يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع للسنة الرابعة على التوالي في معرض «غلفود 2019»، من خلال سلسلة من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة التابعة له والتي تعمل ضمن قطاعي الضيافة والأغذية والمشروبات.

صنّاع القرار

من جانبها، قالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «يواصل (غلفود) استقطاب أبرز قادة القطاع وصنّاع القرار الرئيسين ووجهات توزيع الأغذية الرائدة، حيث يتيح لهم ممارسة الأعمال التجارية والتعارف والتواصل واستكشاف الفرص الجديدة وإجراء الصفقات المجزية، واكتساب الأفكار والرؤى حول أحدث الاتجاهات العالمية، وذلك من خلال حدث عالمي المستوى، يحظى باهتمام جميع المتخصصين في قطاع الأغذية».

من جانبه، قال المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، فيل هوجان: «يعتبر معرض (غلفود) أكبر فعالية تجارية سنوية لقطاع تجارة الأغذية والمشروبات على مستوى العالم. ويقدّم المعرض فرصة رائعة لرجال الأعمال في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم لمعرفة المزيد عن تميّز الاتحاد الأوروبي في مجال إنتاج الأغذية المتميزة والآمنة وفق أعلى معايير الجودة».

وتشتمل قائمة الدول الجديدة المشاركة بصورة فردية على كل من: غواتيمالا، والعراق، ولوكسمبورغ، وجزر المالديف، ونيبال، والنرويج، وبابوا غينيا الجديدة، وتنزانيا.

بدورها، قالت وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، جاكلين سيمس، التي تزور المعرض على رأس وفد من الولاية: «تعتبر الأسواق العالمية، مثل دولة الإمارات، بمثابة عنصر أساسي لنجاح قطاعنا الزراعي».

أنشطة تفاعلية

تشهد دورة معرض «غلفود 2019» تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المصممة خصيصاً لتعزيز دور المعرض كعامل ممكن في إطار رفع مستوى، وأهمية منتدى قطاع الأغذية العالمي.

وتستضيف «قمة غلفود للابتكار»، التي تقام على هامش المعرض الرئيس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بعض أبرز الأسماء في القطاع، وأهم قادة الفكر وكبار الموزعين لدراسة أحدث التحديات والفرص التي تواجه القطاع عبر مجموعة متنوعة من المؤتمرات والجلسات الحوارية ومنتديات النقاش.

وتشتمل قائمة البرامج والفعاليات التي تقام على هامش معرض «غلفود 2019»، الذي ينعقد تحت شعار «عالم من التميز. عالم من المأكولات»، على برنامج «تي هاوس» الذي يركز على استعراض أصناف الشاي المتنوعة والفاخرة، وبرنامج «باربكيو ماسترز» الذي يتضمن مجموعةً من مسابقات الشواء والعروض الحية، و«بطولة غلفود العالمية للطهي».