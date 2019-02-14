«طيران الإمارات» تربط بين فنوم بنه وبانكوك برحلات يومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عزمها إطلاق خدمة يومية جديدة تربط بين العاصمتين: الكمبودية فنوم بنه، والتايلاندية بانكوك، اعتباراً من الأول من يونيو 2019. وأوضحت الشركة في بيان أن الرحلة اليومية من دبي إلى فنوم بنه عبر بانكوك توفر لعملاء الناقلة خيارات أوسع للسفر بين العاصمتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا، وكذلك للوصول بسهولة إلى أكثر من 150 وجهة عالمية ضمن شبكة خطوط «طيران الإمارات» الواسعة في 86 دولة عبر القارات الست. وأضافت أن الخدمة الجديدة ستعمل بطائرات «بوينغ 777»، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 370» من مطار دبي الدولي إلى فنوم بنه يومياً، الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى بانكوك الساعة 6:15 مساءً، ثم تغادر الرحلة نفسها بانكوك الساعة الثامنة مساء، لتصل إلى مطار فنوم بنه الدولي في الساعة 9:25 ليلاً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 371»، فتقلع من مطار فنوم بنه في الساعة 11:20 ليلاً، وتصل إلى بانكوك الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، لتغادرها الساعة 2:25 من فجر اليوم التالي، وتصل إلى دبي في الساعة 5:35 صباحاً.

وكانت «طيران الإمارات» بدأت خدمة كمبوديا برحلات مباشرة إلى فنوم بنه منذ يوليو 2017، حيث نقلت على هذا الخط أكثر من 100 ألف مسافر حتى الآن.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة التخطيط الاستراتيجي وتعظيم العائدات والسياسات الجوية، عدنان كاظم: إن «(طيران الإمارات) تربط دولة الإمارات مع كمبوديا برحلات مباشرة منذ عام 2017، ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا على هذا الخط من خلال تسيير رحلاتنا عبر بانكوك».

يشار إلى أن الخدمة اليومية بين دبي وفنوم بنه عبر بانكوك ستعزز الخدمات المباشرة الخمس يومياً التي تشغلها «طيران الإمارات» بين دبي وبانكوك. ويمكن للمسافرين أيضاً السفر مباشرة من بانكوك إلى هونغ كونغ على متن رحلات «طيران الإمارات».