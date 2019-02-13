«إينوك» تكشف عن خطط توسعية في مصر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن خططها لتوسعة نطاق عملياتها لتزويد وقود الطائرات في مصر، من خلال استحواذها على حصة في نظام ضخ وقود الطائرات في المبنى (رقم 2) بمطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أنها تخطط أيضاً لتعزيز حضورها في مصر، عبر تأسيسها لمكتب محلي لإدارة عمليات المجموعة في قطاع الطيران، وتسويق وقود الطائرات، ما يمثل رافداً لتنمية وتطوير البنية التحتية للقطاع في مصر.

ويأتي ذلك عقب توقيع «إينوك» اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسة في مصر، ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 5.8% في عام 2019، بالتزامن مع الجهود الرامية لتعزيز التنوع في الأسواق والمنتجات، ما يسلط الضوء على المزايا الكبيرة التي تقدمها مصر للمستثمرين العالميين».

وأضاف الفلاسي أن «مجموعة (إينوك) بانضمامها إلى تحالف شركات النفط في مصر، أصبحت واحدة من الشركات العالمية التي تسهم بدورها في دعم خطط التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مصر».

يشار إلى أن «إينوك» أطلقت عملياتها الدولية في قطاع الطيران عام 2002 لتشمل 152 مطاراً حالياً في 25 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وإضافة إلى ذلك، تدير «اينوك» أعمالها في مصر عبر شركتها التابعة «دراغون أويل» التي تمتلك امتيازات منطقة شرق خليج الزيت.