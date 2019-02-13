استدعاء دراجات «ياماها» المصنعة في 2015

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملة استدعاء من أجل السلامة، لدراجات «ياماها» النارية موديل (YFZ-R3)، المصنعة عام 2015، وذلك بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز»، الوكيل المعتمد في الدولة لدراجات «ياماها» النارية.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن الاستدعاء يرجع إلى أن التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية في شركة «ياماها» على الدراجات المتضررة، أثبت أن ترس الإجهاد قد ينكسر نتيجة للقوة المؤثرة عليه، ما قد يؤدي إلى صعوبة تغيير وضع الحركة الذي قد يؤدي إلى تلف وتسريب في خرطوم مبرد دورة التبريد، بسبب عدم مطابقة المادة المصنعة للمواصفات.

وأضافت الوزارة أن الشركة قررت استبدال الترس بآخر معدل على نفقتها الخاصة، دون أن يتحمل المستهلك أية مبالغ إضافية.

وطلبت شركة اليوسف من المستهلكين الذين يملكون دراجات نارية (YFZ-R3)، المصنعة عام 2015، أن يحضروا دراجاتهم للفحص والصيانة وإجراء الإصلاحات اللازمة إذا كانت ضمن الفئة المتضررة، والاتصال بأي مركز صيانة معتمد لحجز مواعيد للصيانة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزامها بالمتابعة الدائمة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة.