«طيران أبوظبي» تسيّر رحلات مجانية من دلما وإليها لتلبية احتياجات المواطنين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

دشنت دائرة النقل، بالتعاون مع شركة طيران أبوظبي، أمس، مكتباً جديداً يختص بتقديم خدمات السياحة والسفر إلى جزيرة دلما في أبوظبي، لتلبية احتياجات المواطنين القاطنين في الجزيرة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم وللزائرين.

وقال المدير العام في «طيران أبوظبي»، محمد إبراهيم المزروعي، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إن «الرحلات التي تسيّرها (طيران أبوظبي) من دلما وإليها هي رحلات مجانية.

وأضاف أن «مكتب الحجوزات الجديد، الذي يقع في المركز الرئيس للحافلات التابع لدائرة النقل، يسهل على المسافرين من سكان الجزيرة وزائريها طريقة وإجراءات الحجوزات، كما يقدم لهم خدمات حجز تذاكر سفر مباشرة من قبل (طيران أبوظبي)»، مشيراً إلى أن المكتب سيسهم في زيادة حركة السفر من جزيرة دلما وإليها، ويختصر المسافة بين الجزيرة والمطارات الأخرى في الإمارة.

ولفت المزروعي إلى أن حركة السياحة والسفر في الجزيرة شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، صاحبها إقبال متزايد على حجوزات السفر والخدمات المرتبطة بهذا القطاع، الذي يكتسب أهمية متزايدة في دعم النشاط السياحي والاقتصادي وعملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة بشكل عام، وجزيرة دلما على وجه الخصوص.

وأفاد بأن «طيران أبوظبي» تدرس حالياً تسيير رحلات جوية إلى جزيرة صير بني ياس السياحية، فضلاً عن تسيير رحلات الى مدينة صلالة في سلطنة عُمان، استجابة للطلب المتزايد على السفر إلى هاتين الوجهتين، لاسيما من جانب المواطنين.

من جهته، قال مدير عمليات الجزر في «طيران أبوظبي»، خالد يعقوب البلوشي، إن «الشركة تسيّر رحلتين يومياً، وثلاث رحلات يومي الخميس والسبت إلى جزيرة دلما، فيما يصل عدد الرحلات إلى أربع أو خمس رحلات في أيام الأعياد والطوارئ، مؤكداً أن تدشين مكتب الحجوزات الجديد، بالتعاون مع دائرة النقل، من شأنه التيسير على أهالي الجزيرة وموظفي الدوائر الحكومية العاملين فيها.

الشركة تدرس حالياً تسيير رحلات جوية إلى جزيرة صير بني ياس السياحية.