نصائح لحماية التعاملات

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تطالب البنوك والمؤسسات المالية متعامليها، دائماً، بعدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منهم الإفشاء عن معلومات خاصة بحساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الائتمانية، إلى جانب فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتهم المصرفية، وكذلك كشف الحساب لبطاقاتهم الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة. ويجب إبلاغ البنك فوراً عن أي عملية احتيال لأخذ الإجراءات اللازمة وتوعية عملاء البنك الأخرين.

ومن أجل ضمان الأمان، تطلب البنوك التحقق من مواقع التسوّق عند الشراء عبر الإنترنت، أو من خلال الهاتف المتحرك، من أن هذه المواقع آمنة، وذلك من خلال البحث عن عناوين المواقع التي تبدأ بـ«https».

كما تطلب البنوك عدم مشاركة أي تفاصيل سرية مثل رقم البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، ورمز الأمان CVV، ورمز المرور لمرة واحدة OTP مع أي شخص، وذلك عندما تتلقى أي مكالمات غير معروفة المصدر، أو عن طريق رسائل نصية قصيرة، أو عبر البريد الإلكتروني، ويطلب من خلالها القيام بتفعيل بطاقة، مع التأكد من أن برنامج المتصفح الذي تستخدمه محدّث، وقد تم تطبيق تصحيحات الأمان عليه.