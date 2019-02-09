15 عملة في «غلوبال كاش»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

تتيح بطاقة «غلوبال كاش» من بنك الإمارات دبي الوطني، حمل 15 عملة من أكثر العملات استخداماً، مضاف إليها ميزة الحماية بالشريحة الإلكترونية ورقم التعريف الشخصي.

ويمكنك تعبئة البطاقة بعملة واحدة أو ببعض العملات أو بجميع العملات المتوافرة وقت التعبئة. ويمكن أيضاً إدارة البطاقة في أي وقت، من خلال قنوات عدة، بما فيها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف، في حين أن تعبئة البطاقة بالنقود تتم من خلال فروع البنك، أو أجهزة الإيداع النقدي، أو من خلال الحسابات المرتبطة بالبطاقة، وذلك باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما أن البطاقة مقبولة في ملايين المواقع (بما في ذلك المحال التجارية والمطاعم والفنادق)، التي تقبل بطاقات «ماستركارد» العالمية، إضافة إلى أكثر من 2.1 مليون جهاز صراف آلي حول العالم وتحمل شعار «ماستركارد»، وذلك وفقاً لـ«الإمارات دبي الوطني»، الذي أشار إلى أن بطاقة «غلوبال كاش» تساعد الأفراد خلال سفرهم أو وجودهم في بلدان أجنبية.