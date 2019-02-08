«دبي للاستثمار» تستحوذ على «غلوبال فارما» بالكامل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66% في شركة «غلوبال فارما»، حيث إنه بعد عملية الاستحواذ الجديدة التي تمت من خلال شركة دبي للاستثمار الصناعي، ستصبح الشركة المتخصصة في مجال صناعة الأدوية مملوكة بالكامل لـ«دبي للاستثمار».

وكانت «دبي للاستثمار» تخارجت من نسبة قدرها 66% من أسهم «غلوبال فارما» في عام 2014، واحتفظت بحصة قدرها 34% في الشركة.

وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «جاء استثمارنا في (غلوبال فارما) بالتوقيت المناسب، في ظل النمو الملحوظ الذي يسجله قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، لذا نرى أن هناك فائدة استراتيجية من هذا الاستحواذ، الذي يشكل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو في (دبي للاستثمار)، كما يؤكد التزام الشركة إزاء ضمان المزيد من القيمة لمساهمينا».

وأوضح بن كلبان في بيان، أن «محفظة الشركة في قطاع الرعاية الصحية، تشمل حصصاً مختلفة في كل من مجموعة (كينغز كوليدج)، ومركز (كليمنصو) الطبي، وشراكات مع مشغلي المستشفيات مثل (إن إم سي) في مجمع دبي للاستثمار وفي تلال مردف».

واضاف أن «فوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على تحقيق الأهداف الرئيسة لعمل (دبي للاستثمار) فحسب، لكنها تسهم أيضا في دعم اقتصاد دبي، وتعزّز من صحة ورفاهية حياة السكان في الإمارات، كما تسهم في الارتقاء بسمعة دبي مركزاً عالمياً للرعاية الطبية، فضلاً عن أنها تساعدنا في الوقت ذاته على التناغم مع الخطط طويلة الأجل لحكومة الإمارات، من أجل تحقيق الاستدامة والتقدم في مجالات مهمة، مثل الصحة والعلوم».

يشار إلى أن «غلوبال فارما» تأسست في عام 1998، ويوجد مقرها في مجمع دبي للاستثمار، وتمكنت منذ ذلك الوقت من تحقيق النمو المتواصل، لتصبح الشركة الرائدة على مستوى السوق في بعض الأدوية العامة، مع قدرتها على تحقيق بصمة قوية على مستوى دول المنطقة. وتقوم الشركة بتصنيع وتسويق الأدوية في أكثر من 14 دولة، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والأسواق المجاورة.