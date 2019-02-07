«دناتا» ترفع نسبة ملكيتها بشركتين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، عن رفع نسبة ملكيتها في اثنتين من الشركات المشتركة في دبي، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانتها في صناعة الشحن محلياً وعالمياً.

وأوضحت «دناتا»، في بيان، أنها اشترت حصة 50% من شركة «فريت ويركس» التابعة لشركة «دبي إكسبرس»، و25.5% من شركة «بولور لوجيستكس الإمارات» التابعة لمجموعة «كانو». وبذلك أصبحت «دناتا» تملك «دبي إكسبرس» بكاملها، كما رفعت حصتها في «بولور لوجيستكس» إلى 51%.

واتفقت الأطراف المعنية على عدم الكشف عن تفاصيل الصفقتين، على أن تستمر فرق القيادة الحالية في إدارة أعمال وعمليات الشركتين.

وقال نائب رئيس أول «دناتا» لخدمات الشحن والناقلات الجوية في دولة الإمارات ورئيس «فريت وركس» و«بولور لوجيستكس»، بيرنت ليو ستروك، إن «(دناتا) التي تعدّ من شركات خدمات الشحن الرائدة في العالم، توفر محفظة شاملة من المنتجات، بما في ذلك مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن، لتلبية الاحتياجات المتنوّعة للعملاء بشكل كامل».