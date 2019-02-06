طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى وجهات مختارة

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في الدولة للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 14 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 مايو 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى جزر سيشيل من 2735 درهماً، وإلى لندن ابتداءً من 2395 درهماً، وإلى باريس من 3095 درهماً، وإلى بانكوك من 1985 درهماً، وإلى مدينة فينيسيا من 2995 درهماً، وإلى كولومبو من 1195 درهماً، وإلى أثينا من 2235 درهماً.



أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 8515 درهماً إلى جزر سيشيل، وإلى لندن ابتداءً من 13745 درهماً، وإلى باريس من 17595 درهماً، وإلى بانكوك من 11235 درهماً، وإلى مدينة فينيسيا من 16415 درهماً، وإلى كولومبو من 3715 درهماً، وإلى أثينا من 10435 درهماً.



وأعلنت «طيران الإمارات»، بمناسبة عيد الفصح واقتراب موسم الصيف، عن عروض سعرية خاصة للمسافرين إلى الفلبين الذين يحجزون اعتباراً من اليوم ولغاية 28 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 25 مايو 2019. ويستفيد المسافرون في الدرجة السياحية من وزن أمتعة إضافي مجاناً قدره 10 كيلوغرامات إلى سيبو وكلارك و15 كيلوغراماً إلى مانيلا.



وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى سيبو من 2215 درهماً، وإلى مانيلا ابتداءً من 1855 درهماً، وإلى كلارك من 1945 درهماً. أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 12375 درهماً إلى سيبو، وإلى مانيلا ابتداءً من 10775 درهماً، وإلى كلارك من 11635 درهماً.

كما أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق عروض سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها من 11- 18 فبراير الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 مايو 2019. وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى مومباي من 825 درهماً، وإلى تشيناي ابتداءً من 855 درهماً، وإلى ثيروفانانثابورام من 825 درهماً. أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 4005 دراهم إلى مومباي، وإلى تشيناي ابتداءً من 4355 درهماً، وإلى ثيروفانانثابورام من 3785 درهماً.



ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2799 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر). كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً كانت درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.



ويستمتع المسافرون بنظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.



