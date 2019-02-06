«تنظيم الاتصالات»: 108 آلاف اشتراك جديد في «المحمول» خلال نوفمبر 2018

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في الدولة ارتفع 108 آلاف و85 اشتراكاً خلال نوفمبر 2018، مقارنة بأكتوبر الذي سبقه.

وأوضحت الهيئة في إحصاءات جديدة، أصدرتها أمس، أن اشتراكات الهواتف المحمولة ارتفعت من 19 مليوناً و259 ألفاً و959 اشتراكاً في نهاية أكتوبر 2018 إلى 19 مليوناً و368 ألفاً و44 اشتراكاً في نهاية نوفمبر 2018.

ووفقاً للهيئة، فقد بلغت نسبة انتشار الخدمة 218.8 خطاً لكل 100 نسمة في نوفمبر 2018 مقابل 217.8 خطاً لكل 100 نسمة في أكتوبر الذي سبقه. وبلغ عدد اشتراكات الدفع المقدّم لدى كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 15 مليوناً و904 آلاف و739 اشتراكاً في نهاية نوفمبر الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات «الفاتورة» ثلاثة ملايين و463 ألفاً و305 اشتراكات في نهاية الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن اشتراكات الإنترنت لدى الشركتين سجلت ارتفاعاً بلغ 1264 اشتراكاً، إذ ارتفعت إلى مليون و375 ألفاً و910 آلاف اشتراك في نوفمبر 2018، مقابل مليون و374 ألفاً و646 اشتراكاً في نهاية أكتوبر.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن جميع الاشتراكات تندرج تحت اشتراكات النطاق العريض، إذ بلغت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي صفراً.

وانخفض عدد اشتراكات خدمات الهاتف الثابت 78 ألف اشتراك، ليصل إلى مليونين و259 ألفاً و329 اشتراكاً، مقابل مليونين و337 ألفاً و357 اشتراكاً مع نهاية أكتوبر 2018.

وبذلك، بلغ عدد اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة شاملة الهواتف المحمولة، والهواتف الثابتة، والإنترنت، 23 مليوناً و3283 اشتراكاً.

• «اشتراكات الإنترنت لدى الشركتين سجلت ارتفاعاً بلغ 1264 اشتراكاً».