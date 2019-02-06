إنجاز «تعاونية أم القيوين» في أكتوبر 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت تعاونية الاتحاد، أمس، بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع «تعاونية أم القيوين»، الذي سيكون بإدارتها، خلال أكتوبر 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «إجراءات الاكتتاب للمشروع، الذي يقع في منطقة (السلمة 3) بأم القيوين بجانب سوق الخضار والفواكه، استكملت في 22 فبراير 2018، حيث تلت ذلك المباشرة باختيار الاستشاري، بعد طرح مناقصة في مايو 2018، شارك فيها 18 مكتباً للاستشارات الهندسية، وبموجبها تم تكليف مكتب (فيوتشر آرت) للاستشارات الهندسية بأعمال التصميم، والإشراف على المشروع البالغة كلفته 40 مليون درهم»، مشيراً إلى أن «مرحلة المخططات الأولية للمشروع حصلت على موافقة بلدية أم القيوين، في يناير الماضي». وأوضح الفلاسي، في بيان، أن «المشروع يتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي، إضافة إلى طابقين أول وثانٍ بمساحة بناء إجمالية تقدر بأكثر من 191.7 ألف قدم مربعة». وأضاف أن «طابق السرداب وجزء من الطابق الأرضي، خصصا لمواقف السيارات، بعدد يصل إلى 177 موقفاً، فضلاً عن 250 موقفاً خارجياً، فيما يحتوي الدور الأرضي على 15 محلاً تجارياً و(هايبرماركت)، إضافة إلى 70 شقة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ 8494 قدماً مربعة».