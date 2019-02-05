تعاون بين «ناسداك دبي» و«فوتسي راسل» لإطلاق مشتقات على المؤشرات السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت بورصة «ناسداك دبي» ومؤشرات «فوتسي راسل»، اتفاقية ترخيص لتداول مشتقات على مؤشرات الأسهم السعودية لـ«فوتسي راسل» في «ناسداك دبي».

وأفادت «ناسداك دبي» في بيان أمس، بأنها تعتزم إصدار تلك العقود المستقبلية كأولى منتجاتها التابعة للترخيص الممنوح لها على مؤشر «فوتسي» السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضحت أن العقود المستقبلية، التي سيتم إصدارها في الأشهر المقبلة بموجب الترخيص، سيكون الهدف منها توسعة الخيارات الاستثمارية، وجذب المشاركين في السوق على المستويين العالمي والإقليمي، بما فيها الصناديق المتعددة التي تستخدم «فوتسي راسل» كمؤشرات معيارية للاستثمار في الأسهم السعودية.

وأشارت «ناسداك دبي» إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التوسع السريع الذي تشهده البورصة للعقود المستقبلية العاملة في الوقت الحالي، مبينة أنها أصدرت عقوداً مستقبليةً للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية الشهر الماضي.

وكانت «فوتسي راسل» أعلنت في مارس 2018 أنها سترفع السعودية إلى حالة السوق الناشئة في مؤشراتها المعيارية العالمية للأسهم اعتباراً من مارس 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إنه «مع استخدام المؤشرات السعودية المعيارية لـ(فوتسي راسل) على نطاق واسع من جانب المستثمرين حول العالم، يوسع تعاوننا مع (فوتسي راسل) فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يوفر فرصاً لتقديم منتجات جديدة للأسواق الإقليمية، ويتكامل مع عروض المنتجات التي نقدمها والتي تتعلق بالسعودية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«فوتسي راسل»، وقاص صمد: «بينما يستعد المستثمرون لإدراج السعودية في المؤشرات المعيارية العالمية لـ(فوتسي راسل)، يسرنا أن نتعاون مع (ناسداك دبي) لتمكين إصدار العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم السعودية».