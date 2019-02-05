«دبي للخدمات المالية» تعلق ترخيص «مورغان غاتسبي ليمتد» لمدة 12 شهراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» لمدة 12 شهراً، وذلك، توافقاً مع هدفها المتمثل في حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت السلطة في بيان، أنه تم تعليق ترخيص الشركة نتيجة مخاوف جديّة تتصل بكفاية مواردها البشرية والمالية، إلى جانب عدم التزامها بالمتطلبات التي تحددها القواعد المعمول بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، فضلاً عن فشل الشركة ذاتها في التعامل مع السلطة بطريقة شفافة وقائمة على أسس التعاون.

وقال الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «سنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية على نحو يضمن حماية مصالح عملائنا وتلك الخاصة بمركز دبي المالي العالمي، ولن نتردد في تعليق عمل أي شركة قد تفشل مراراً في الامتثال التام لمتطلباتنا التنظيمية، أو عدم التزامها بالتعامل معنا بطريقة واضحة وقائمة على أسس التعاون».

وأكد أن «السلطة تبدي أعلى درجات الالتزام إزاء حماية مصالح المستثمرين، في الوقت الذي تحرص فيه على سمعة ونزاهة الخدمات المالية التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي».

يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية، سبق لها أن أوضحت هذه المخاوف رسمياً لشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» في أبريل من العام الماضي، لكن على الرغم من ذلك، لم تقم الشركة بما يلزم من إجراءات، للتعامل مع هذه المخاوف. وقامت السلطة بتحديث سجلها العام لإظهار الإجراء المتخذ لتعليق ترخيص الشركة، كما نشرت إشعار القرار على موقعها الإلكتروني.