8025 رخصة تجارية جديدة في أبوظبي خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغت 8025 رخصة جديدة، بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، أن عدد الرخص الجديدة في الإمارة بلغ 2935 رخصة جديدة في الربع الأول من العام الماضي، فيما تم تسجيل 2678 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام ذاته، بينما بلغ عدد الرخص الجديدة في الربع الثالث 2412 رخصة.

ووفقاً للمركز بلغ عدد الرخص التجارية المجددة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين في إمارة أبوظبي، أكثر من 58 ألفاً و986 رخصة مجددة، في حين بلغ عدد الرخص التجارية الملغاة 2758 رخصة، بينما بلغ عدد رخص البناء الجديدة 5537 رخصة بناء، من بينها 4619 في منطقة أبوظبي، و499 رخصة في العين، و419 في الظفرة.

ولفت «إحصاء أبوظبي»، إلى أن رخص المباني السكنية استحوذت على المرتبة الأولى بإجمالي 2123 رخصة من رخص البناء، تلتها رخص المباني التجارية بعدد 285 رخصة بناء، ثم رخص المباني السكنية التجارية بإجمالي 193 رخصة بناء.