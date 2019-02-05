38.9 % حصة الإمارات من صفقات الاستحواذ في المنطقة خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أفادت شركة «ميرجر ماركت» المتخصصة في مجال توفير بيانات ومعلومات صفقات الاندماج والاستحواذ، بأن دولة الإمارات استحوذت على 38.9% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ التي جرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

وفقاً لبيانات كشفت عنها الشركة في تقرير أصدرته، أمس، ارتفعت صفقات الاندماج والاستحواذ في الإمارات بأكثر من المثلين خلال عام 2018 لتصل إلى 10.4 مليارات دولار، لتمثل بذلك 38.9% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة التي بلغت 26.67 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ15.56 مليار دولار في عام 2017، مرتفعة بنسبة 68.7%.

وأشار تقرير «ميرجر ماركت» إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لعبت دوراً محورياً في زيادة قيمة الصفقات بالمنطقة من خلال إبرامها سبع عمليات تصفية على أصول الطاقة لديها بقيمة 6.2 مليارات دولار العام الماضي.

وبيّن التقرير أن المنطقة سجلت 15 صفقة جديدة، ما رفع إجمالي الصفقات المبرمة إلى 148 صفقة في عام 2018 مقارنة مع 133 صفقة في عام 2017.

ولفت إلى أن النصف الأول من العام الماضي سجل ارتفاعاً كبيراً في إجمالي قيمة الصفقات المبرمة ليصل إلى 15.16 مليار دولار، مقارنة مع 9.13 مليارات دولار في عام 2017، إضافة إلى زيادة معتدلة في عدد الصفقات من 71 صفقة إلى 87 صفقة.

لكن التقرير ذكر أنه على العكس، شهد النصف الثاني من عام 2018 حركة أكثر هدوءاً، إذ تم إبرام 61 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.59 مليار دولار، نتيجة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.