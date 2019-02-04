دبي الأولى عالمياً بين المدن الأكثر جاذبية لروّاد الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفوّقت دبي على سنغافورة وثماني مدن أخرى، بعد ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عالمياً في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال لعام 2018 الصادر عن شبكة «اللاينس العالمية لمراكز الأعمال».

وأوضحت الشبكة، في بيان أمس، أنه بذلك ارتفع تصنيف الإمارة من المرتبة الثالثة في نسخة الاستبيان لعام 2016 والمرتبة الخامسة في استبيان عام 2014، مشيرة إلى أن سنغافورة احتلت المرتبة الأولى في النسخ السابقة للاستبيان، فيما ازاحتها دبي عن الصدارة لتحتل المرتبة الثانية في نسخة 2018.

واستحوذت دبي على اختيار 20% من إجمالي 846 رائد أعمال شاركوا في استبيان 2018، باعتبارها المدينة الأكثر جاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وشهد استبيان أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال لعام 2018 خروج لندن نهائياً من القائمة، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة في 2016، والمرتبة الثالثة في 2014، كما خرجت باريس أيضاً بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في 2016 و2014، فضلاً عن خروج لوكسمبورغ، بعد أن كانت في المرتبة السادسة في عام 2016 والسابعة في عام 2014،

فيما انضمت كل من تورنتو وبانغالور وسيدني للمرة الأولى إلى قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال لعام 2018.

وتراجعت سنغافورة إلى المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 18% من آراء رواد الأعمال المشاركين في استبيان 2018، فيما حلت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بـ15%، بعد أن جاءت ثانية في 2016 وسادسة في 2014، بينما جاءت زيوريخ في المرتبة الرابعة العام الماضي بـ12% من اختيارات المشاركين في الاستبيان مقارنة بتصنيفها في المركز الخامس في 2016، والرابع في 2014.

وفيما جاءت تورنتو في المركز الخامس بـ11%، ارتفع تصنيف فرانكفورت إلى المرتبة السادسة في 2018، حيث استحوذت على 8% من اختيارات المشاركين مقارنة بالمرتبة السابعة في 2016، والمرتبة الثامنة في 2014.

أما نيويورك، فقد هبط تصنيفها إلى المرتبة السابعة في 2018، حيث حصلت على 7% مقارنة بالمرتبة الرابعة في 2016، والمرتبة الثانية في 2014. وجاء تصنيف سيدني ثامناً في الاستبيان بـ4%، بينما احتلت طوكيو المرتبة التاسعة في 2018، حيث حصلت على 3% مقارنة بالمرتبة الثامنة في 2016، والمرتبة العاشرة في 2014، فيما حلت مدينة بانغالور الهندية في المركز العاشر بـ2%.

استبيان أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال لعام 2018 شهد خروج لندن نهائياً من القائمة.