اقتصادية دبي: استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأنها تعمل على تطوير نموذج العمل الحكومي، من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الرخص والشركات المحلية والدولية، من خلال تعزيز الأداء المالي والخدمي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.

وأكد مدير أول التطوير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، جاسم القلاف، استمرارية قطاع التسجيل والترخيص في السير على نهج القيادة في الاستدامة والمنافسة عبر توظيف التكنولوجيات الذكية في خدمة رجال الأعمال، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية في مجتمع الأعمال بدبي.

وقال إن اقتصادية دبي تسعى إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، وتوفير الوقت أمام العملاء من رجال الأعمال لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة في إمارة دبي من خلال «ضغطة زر» دون الحاجة إلى زيارة فروعها.

وأضاف القلاف أن بإمكان المتعاملين إنجاز خدمات اقتصادية دبي، عبر تطبيقها الذكي «الأعمال في دبي» DED Business الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل «ىي أو إس» و«أندرويد»، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتوافرة على الموقع الإلكتروني، أو عبر مراكز الخدمة التي توفر خدمات للمتعاملين خارج الفروع الخاصة باقتصادية دبي.

وبيّن أنه من أبرز تلك الخدمات، إصدار الرخص الفورية، تجديد الرخص، حجز الأسماء التجارية، وإصدار الموافقات المبدئية، فضلا عن الاستفسار عن الرخص والأنشطة والاسم التجاري، وعن وضعية المعاملة، إضافة إلى دفع رسوم إصدار التراخيص، وغيرها من الخدمات المتعددة التي تهم مجتمع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية.

وأكد القلاف سعي اقتصادية دبي إلى توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين من خلال تفعيل الخدمات الذكية والإلكترونية لمجتمع الأعمال وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، إضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص. وذكر أنه يمكن للمتعاملين إجراء عملية تجديد الرخصة التجارية من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني أو من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في دبي، حيث تعد كل تلك المراكز بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وتلمس احتياجات العملاء في مختلف مناطق الإمارة.

وأشار القلاف إلى أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، حيث يتم التركيز على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

كما أشار إلى آخر التطورات في ترخيص الشركات، التي تمثلت في تطوير إجراءات إصدار الرخصة التجارية من خلال التركيز على استراتيجية توفير الوقت والإجراءات، والتي أثمرت عن إصدار «الرخصة الفورية»، علاوة على التنسيق الفعّال لاقتصادية دبي مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

دعم

أكد مدير أول التطوير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، جاسم القلاف، استمرار اقتصادية دبي في توفير الدعم لتوجيهات وتعليمات القيادة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية.