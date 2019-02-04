ورشة لتعريف «إعمار للضيافة» بـ «الرخصة الفورية»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظّم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ورشة تعريفية لمديري المكاتب الأمامية في الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة لإحاطتهم بالخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع لمجتمع الأعمال، ومنها مبادرة «الرخصة الفورية» لتمكينهم من تعريف الضيوف والزوّار الراغبين في التواجد ومزاولة أعمالهم في دبي بسهولة تأسيس الأعمال التجارية في دبي. وأشارت اقتصادية دبي إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الطرفين التي تم توقيعها أخيراً.

وذكرت أن الشراكة مع مجموعة إعمار للضيافة، تعكس التزام اقتصادية دبي بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في حفز القدرة التنافسية الاقتصادية المستدامة لدبي، حيث تركز الشراكة على الترويج لخدمة «الرخصة الفورية» التي تمكّن مجتمع الأعمال من استصدار الرخصة التجارية دون عناء.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنه مع استضافة الفنادق تحت «مجموعة إعمار للضيافة» للزوّار من قطاعي الأعمال والترفيه من جميع أنحاء العالم، ستمكّن هذه الشراكة موظفي الفنادق من توفير معلومات دقيقة ووافية للضيوف الراغبين في تأسيس شركات تجارية في دبي.

وأوضحت أن خدمة «الرخصة الفورية» تمكن الشركات من استصدار الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق، دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم وذلك للسنة الأولى فقط، لافتة إلى أن الخدمة تسهم في تقليل الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وأضافت أنه بإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة)، من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، كما بإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط. وبينت اقتصادية دبي أنه فيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يتوجب في حال استخدام القنوات الأخرى حضور كل الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة وتوفير نسخة عن جواز السفر لكل أطراف الرخصة (شريك ومدير) ونسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، فضلاً عن توفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

الرخصة الفورية تسهم في تقليل وقت إجراء معاملات تسجيل الشركات بنسبة 90%.